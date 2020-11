SURE – pomoč za ohranitev delovnih mest

18.11.2020 – Evropska komisija je devetim državam EU, med njimi tudi Sloveniji, v okviru instrumenta EU za zaščito delovnih mest SURE izplačala 14 milijard evrov finančne podpore. Slovenija je prejela 200 milijonov evrov, skupno pa je za državo v okviru instrumenta rezervirane 1,1 milijarde evrov. Pri zadnjem izplačilu gre za drugi obrok v okviru instrumenta EU SURE. Ciper je prejel 250 milijonov evrov, Grčija 2 milijardi evrov, Hrvaška 510 milijonov evrov, Italija dodatne 6,5 milijarde evrov, Latvija 120 milijonov evrov, Litva 300 milijonov evrov, Malta 120 milijonov evrov in Španija dodatne 4 milijarde evrov. Podpora v obliki ugodnih posojil bo tem državam članicam pomagala ob nenadnem povečanju javnih odhodkov za ohranitev delovnih mest. Posojila bodo zlasti pomagala kriti stroške, povezane s financiranjem nacionalnih ureditev skrajšanega delovnega časa in drugimi podobnimi ukrepi, uvedenimi za odziv na pandemijo, med drugim tudi za samozaposlene. Italija, Španija in Poljska so v okviru instrumenta konec oktobra že prejele skupno 17 milijard evrov. Po vseh predvidenih izplačilih bo Ciper prejel skupno 479 milijonov evrov, Grčija 2,7 milijarde evrov, Hrvaška 1 milijardo evrov, Italija 27,4 milijarde evrov, Latvija 192 milijonov evrov, Litva 602 milijona evrov, Malta 244 milijonov evrov, Slovenija 1,1 milijarde evrov in Španija 21,3 milijarde evrov. Današnje izplačilo sledi drugi izdaji socialnih obveznic v okviru instrumenta EU SURE, ki jo je zaznamovalo izrazito zanimanje vlagateljev. Instrument SURE lahko vsem državam članicam zagotovi finančno podporo v višini do 100 milijard evrov. Komisija je doslej predlagala, da se 18 državam članicam da na voljo 90,3 milijarde evrov finančne podpore. Naslednja izplačila bodo izvedena v prihodnjih mesecih, in sicer po izdaji zadevnih obveznic. Več: here

Source: EC Press