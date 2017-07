Svetovni dan prebivalstva

11.7.2017 – Evropski statistični urad Eurostat je ob svetovnem dnevu prebivalstva, objavil podatke o populaciji v EU. Evropska unija je imela 1. januarja 2017 511,8 milijona prebivalcev, leto poprej pa 510,3 milijona. Leta 2016 je bilo v EU rojenih 5,1 milijona otrok, enako število ljudi pa je umrlo, kar pomeni, da je bil naravni prirast v EU nevtralen. Sprememba prebivalstva (1,5 milijona več prebivalcev) je bila tako posledica migracij. Najbolj poseljene države EU so še vedno Nemčija (82,8 milijona), Francija (67,0 milijona), Združeno kraljestvo (65,83 milijona) in Italija (60,6 milijona). Lani se je prebivalstvo povečalo v osemnajstih državah EU, zmanjšalo pa v desetih. Najbolj se je povečalo v Luksemburgu (+19,8 na 1.000 rezidentov), na Švedskem (+14,5 ‰), Malti (+13,8 ‰ in Irskem (+10,6 ‰), medtem ko se je najbolj zmanjšalo v Litvi (–14,2 ‰), Latviji (–9,6 ‰) in na Hrvaškem (–8,7 ‰). Slovenija je imela 1. januarja 2017 2.065.900 prebivalcev, leto poprej pa 2.064.200. Prebivalstvo se je v enem letu povečalo za 0,8 ‰. Leta 2016 je bilo v Sloveniji 20.300 živorojenih otrok, medtem ko je umrlo 19.700 ljudi. Več :tukaj

Vir: EC Press