Svetovni dan tuberkuloze

24.3.2019 – Evropska komisija je opozorila na nevarnosti, ki jih povzroča tuberkuloza, ter pomembnost preprečevanja in skupnih prizadevanj za obvladovanje te bolezni. Čeprav je v Evropi vsako uro s tuberkulozo diagnosticiranih 30 ljudi, je na splošno v večini držav opaziti pozitiven trend upadanja primerov obolenj. Vendar je treba okrepiti prizadevanja, da bi lahko do leta 2030 dosegli 80-odstotno zmanjšanje primerov tuberkuloze v primerjavi z letom 2015. EU in njene države članice si prizadevajo, da bi do leta 2030 odpravili epidemije aidsa in tuberkuloze ter zatrli hepatitis in druge prenosljive bolezni v skladu s ciljem trajnostnega razvoja na področju zdravja. Več: tukaj

Vir: EC Press