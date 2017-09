Svoboda medijev v Španiji ogrožena

26.9.2017-V Kataloniji se dogajajo hude kršitve svobode tiska in govora ob napovedanem referendumu o neodvisnosti, ki mu španski državni organi nasprotujejo. Pojavljajo se tudi poročila o kršitvah svobode tiska: policija je odvzela telefon novinarju, ki je poročal na referendumskem dogodku. Uradniki so preiskovali številna tiskarne in uredniške pisarne pri iskanju referendumskih glasovnic. Albert Bete, župan regije, je dejal: “[španska vlada] nevarno širi meje demokracije”. Novinarji so na novinarski konferenci v Evropski komisiji poročali tudi o zaprtju več spletnih medijev, ki spodbujajo referendum. Več kot 300 članov novinarske skupnosti se je sestalo v četrtek, 21. septembra, v znak protesta proti nadlegovanju medijskih strokovnjakov, ki so poročali o referendumu o popolni katalonski neodvisnosti od Španije. Katalonija je avtonomna pokrajina Španije in ima svoj jezik in medije, vključno s časopisi, revijami in televizijskimi postajami. Novinarji v zadnjih tednih opozarjajo na: “…izjemno situacijo, ki so jo utrpeli katalonski novinarji”. Med devetimi skupinami, prisotnimi na srečanju, sta bili tudi Zveza novinarjev Katalonije (SPC) in Zveza informacijskih in komunikacijskih medijev (AMIC). Med dogodkom so citate prebrali iz slavnih aktivistov za svobodo tiska, kot sta George Orwell in Ana Politkovskaya. Več: ps://ecpmf.eu/news/threats/catalonia-severe-press-freedom-violations-in-clashes-over-independence-referedum Vir: EC Centre for Press and Media Freedom