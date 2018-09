3.9.2018 – Prevajalska služba Evropske komisije tudi letos organizira vseevropsko tekmovanje za mlade prevajalce Juvenes Translatores. Zainteresirane srednje šole se lahko na tekmovanje, ki bo potekalo 22. novembra 2018 hkrati na 751 izbranih šolah po Evropi, prijavijo do 20. oktobra. Iz Slovenije lahko sodeluje osem šol. Šola lahko na spletni strani Juvenes Translatores na tekmovanje prijavi od dva do pet dijakinj ali dijakov, rojenih leta 2001. Prijavljeni kandidati bodo na dan tekmovanja prevajali besedilo o kulturni dediščini iz enega od uradnih jezikov EU v drugega. Na voljo je 552 kombinacij, lani jih je bilo uporabljenih 144. Zmagovalci – po en iz vsake države – bodo razglašeni v začetku februarja 2019, nagrade pa bodo prejeli spomladi na slovesni podelitvi v Bruslju. Med obiskom bodo imeli priložnost spoznati poklicne prevajalce iz prevajalske službe Evropske komisije, ki so ocenjevali njihove prevode, in se z njimi pogovoriti o delu z jeziki. Generalni direktorat Evropske komisije za prevajanje že od leta 2007 vsako leto organizira tekmovanje Juvenes Translatores (latinsko za „mladi prevajalci“). Namen tekmovanja je spodbujati učenje tujih jezikov v šolah in mladim odškrniti vrata v prevajalski poklic. Sodelujejo lahko sedemnajstletni dijaki. Že nekaj udeležencev je tekmovanje navdihnilo in spodbudilo, da so se pozneje odločili za študij jezikov in prevajalski poklic. Tekmovanje tudi poudarja bogato jezikovno raznolikost Evrope. Trenutna slovenska zmagovalka je Ana Šubic s Škofijske gimnazije v Ljubljani. Več: tukaj

Vir: EC Press