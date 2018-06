Tema nagrade 2018 – “Identitete, evropske vrednote in kulturna dediščina Evrope”

25.6.2018 – Evropski ekonomsko-socialni odbor je objavil nagrado za civilno družbo za leto 2018. Nagrada, ki se letos podeljuje že desetič, je priznanje za inovativne pobude, ki so znatno prispevale k dvigu ozaveščenosti o bogastvu evropske identitete, izkoriščanju potenciala kulturnega bogastva v Evropi, lažjemu dostopu do evropske kulturne dediščine in spodbujanju evropskih vrednot. Nagrada v višini 50.000 evrov bo razdeljena med največ pet nagrajencev. Rok za prijavo je 7. september 2018, slavnostna podelitev pa bo 13. decembra 2018 v Bruslju. Kandidirajo lahko posamezniki in organizacije civilne družbe, ki delujejo v EU. Več: https://www.eesc.europa.eu/sl/node/62774

Vir: EC Press