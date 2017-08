Teroristični napad na Finskem

21.8.2017-Dva človeka sta umrla in osem je bilo ranjenih v napadu z nožem v Turku, 18. avgusta 2017. Organi kazenskega pregona v državi so povedali, da so v zvezi z napadom pridržali 18-letnega Maročana Abderrahmana Mechkaha, ki je znan lokalnim policistom. Še štirje maroški državljani so osumljeni vpletenosti, vendar zavračajo obtožbe. Za petega moškega je bil izdan mednarodni nalog, za zaslišanje. V nedeljo so bile štiri osebe še vedno v bolnišnici. Tri so v intenzivni negi, vključno z glavnim osumljencem. Zdravniki pravijo, da so vsi v stabilnem stanju. “Teroristi želijo sejati sovraštvo jezo med ljudmi. Ne smemo dovoliti, da bi jim to uspelo, «je dejala ministrica za notranje zadeve Paula Risikko na Twitterju. Več:tukaj in tukaj

Vir: POLITICO in CNN