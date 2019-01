Teroristični napad v Manchestru na Silvestrovo

1.1.2019 – Tri osebe, med njimi policist, so bil poškodovane med novoletnim napadom v Manchestru.

Na novinarski konferenci je načelnik policije, Ian Hopkins, povedal: »Sinoči smo doživeli grozljiv napad na ljudi, da so preprosto uživali v silvestrovanju v Manchestru. Sočustvujem s paromo, ki se še vedno zdravi v bolnišnici zaradi resnih poškodb in s pogumnim britanskim policistom, ki je bil med napadom tudi zaboden.

Vem, da bodo dogodki, ki so se sinoči dogajali, prizadeli mnoge ljudi in povzročili zaskrbljenost. Da se je incident zgodil tako blizu prizorišču terorističnega napada 22. maja 2017, je še bolj grozljivo. ”

Hopkins je potrdil, da se incident obravnava kot “teroristična preiskava” in da so policisti delali “vso noč, da bi združili podrobnosti o tem, kaj se je zgodilo”, in identificirati človeka, ki je bil aretiran. Več: tukaj

Vir: The Guardian