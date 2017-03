Teroristični napadi v Londonu

Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker je sinoči po napadih v Londonu povedal, da je z mislimi s svojci žrtev, njihovimi bližnjimi, vsemi na poti domov z dela in reševalci, ki so po dogodkih pogumno opravljali svoje delo tako kot ostale noči. Poudaril je, da bomo z Združenim kraljestvom vedno ohranili partnerske in prijateljske odnose ter se skupaj borili proti terorju. Evropejci ne bomo skupaj nikoli prenehali dokazovati, da je ljubezen močnejša od sovraštva in da strpnost vedno premaga strah. Več : http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-17-730_en.htm