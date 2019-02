1.2.2019 - 1. februarja 2019 je začel veljati trgovinski sporazum med EU in Japonsko, ki bo ustvaril največje odprto trgovinsko območje na svetu s 630 milijoni ljudmi. Sporazum odpravlja večino dajatev v višini ene milijarde evrov, ki jih letno plačajo izvozniki EU na Japonsko. Koristil bo izvoznikom hrane in pijače v EU, saj bo odpravil dajatve na številne sire in vino, hkrati pa bo spodbujal izvoz govedine in svinjine. Prav tako bo zagotovil zaščito več kot 200 evropskim kmetijskim proizvodom visoke kakovosti ter zaščito številnih japonskih geografskih označb v EU. Poleg tega prinaša odprtje trgov storitev, zlasti finančnih storitev, storitev na področju elektronskega trgovanja, telekomunikacij in transporta. Podjetja EU bodo lažje dostopala do trgov javnih naročil v 54 velikih japonskih mestih, odpravljene pa bodo ovire za javno naročanje v železniškem sektorju. Za avtomobilski sektor so predvidena prehodna obdobja do sedem let za odpravo carinskih dajatev. Sporazum vključuje tudi poglavje o trgovini in trajnostnem razvoju, določa zelo visoke standarde na področju dela, varnosti ter varstva okolja in potrošnikov, krepi zaveze EU in Japonske na področju trajnostnega razvoja in podnebnih sprememb ter v celoti ščiti javne storitve. Besedilo prvič vključuje posebno zavezo pariškemu sporazumu o podnebnih spremembah. Kar zadeva varstvo podatkov, pa sta se EU in Japonska 23. januarja 2019 dogovorili o priznanju enakovrednosti svojih sistemov varovanja podatkov. Podatki Evropske komisije in študije Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani o predvidenih posledicah trgovinskih sporazumov EU-Mercosur in EU-Japonska kažejo, da Japonska sicer spada med manj pomembne zunanjetrgovinske partnerice Slovenije, a se izvoz na Japonsko vztrajno krepi. Pravi razcvet je doživel v letih 2016 in 2017. Primerjava kaže, da je bil izvoz leta 2017 sedemkrat višji kot leta 2010, k čemur je najbolj pripomogel avtomobilski sektor. Na Japonsko trenutno izvaža 210 slovenskih podjetij, med katerimi jih je 85 % malih in srednje velikih, trgovina z Japonsko pa podpira skoraj 2.000 delovnih mest v Sloveniji. Avtorji študije navajajo tudi priporočila, kako naj država pomaga slovenskim MSP-jem pri boljšem izkoriščanju novih sklenjenih sporazumov o liberalizaciji trgovine z oddaljenimi državami. Več: tukaj

Vir: EC Press