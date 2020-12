Trije filmi nominirani za LUX nagrado občinstva

12.12.2020 – Na 33. podelitvi evropskih filmskih nagrad LUX so izbrali tri finaliste. Poleg nagrad za glavne kategorije bo letos prvič izmed treh finalistov podeljena tudi LUX – evropska filmska nagrade publike. Nominirani filmi za nagrado publike so : Another Round, Collective in Corpus Christi. Podnaslovljeni so v 24 uradnih jezikih EU in bodo predvajani v več kot 60 mestih po EU. Za svoj najljubši film lahko glasujte in postanite dobitnik nagrade občinstva LUX za leto 2020 ali sodelujete še na druge načine in si s tem pridobite nagrade. Podelieevi nagrad občinstva LUX bo 28. aprila 2021 v Evropskem parlamentu v Strasbourgu in tudi na naslednji podelitvi nagrad EFA decembra 2021. Nominirane filme si lahko ogledate tukaj Več: tukaj

Vir: EP press