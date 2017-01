Turizem v EU

Evropski statistični urad Eurostat je danes objavil podatke o številu turističnih nočitev v EU v letu 2016. Kot kažejo podatki, se je število nočitev v turističnih objektih v Uniji v lanskem letu kljub upadu v Franciji in Veliki Britaniji nekoliko povečalo. Po ocenah Eurostata naj bi bilo namreč lani v EU zabeleženih več kot 2,8 milijarde turističnih nočitev, kar je za 2,0% več kot v letu 2015. V Uniji beležimo rast turističnih nočitev že vse od leta 2009, kar je povezano predvsem z naraščanjem števila tujih turistov. Največ turističnih nočitev so lani zabeležili v Španiji (454 milijonov, +7,8% glede na leto 2015), sledijo Francija (395 milijonov, -4,6%), Italija (395 milijonov, +0,5%), Nemčija (390 milijonov, +2,8%) in Združeno kraljestvo (292 milijonov, -4,5%). Slovenija je v letu 2016 zabeležila 10,6 milijona turističnih nočitev, kar je za 7,3% več kot leto poprej. Več : http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7822893/4-24012017-AP-EN.pdf/922150f7-b642-418d-ab42-9867347d5439 Vir: EC 24.1.2017