Ukrajinski režiser Oleg Sencov prejel nagrado Saharov 2018

14.12.2018 – Ukrajinski režiser in pisec Oleg Sencov je v sredo 12.12. na slovesnosti v Strasbourgu prejel nagrado Saharov za svobodo misli za leto 2018. Slovesnosti v Evropskem parlamentu se nagrajenec ni mogel udeležiti, ker v Sibirji prestaja 20-letno zaporno kazen zaradi “načrtovanja terorističnih dejanj” proti ruski priključitvi Krima. Med podelitvijo sta ga zastopala sestrična Natalya Kaplan in odvetnik Dmitriy Dinze. “Zaradi protesta, v katerem je zavračal hrano, in poguma je postal simbol boja za izpustitev političnih zapornikov v Rusiji in povsod po svetu,” je povedal predsednik Evropskega parlamenta Antonio Tajani. Natalya Kaplan, je v imenu nagrajenca, prejela nagrado, je slikovito opisala njegovo življenje do ruske zasedbe Krima, spregovorila je o njegovih dejanjih med okupacijo Krima in mučenjih med aretacijo in obsodbo za zločine, ki jih ni zagrešil. “Oleg je človek, ki ne more obupati in samo sedeti v tišini. On je borec.” Ko je govorila o gladovni stavki Sencova, s katero je zahteval izpustitev ukrajinskih političnih zapornikov, je dejala, da med 145-dnevno stavko ni bil izpuščen niti en zapornik. Vendar to ne pomeni, da je Sencov izgubil. “Zahvaljujoč njegovemu dejanju je svet spregovoril o represiji Rusije. To je zmaga”, je povedala. Na koncu je prebrala nagrajenčevo sporočilo, ki ga je začel z besedami: “Ne morem biti z vami, ampak vseeno slišite moje besede. Četudi jih spregovori nekdo drug, so besede človekovo glavno in edino orodje, zlasti tedaj, ko mu je bilo odvzeto vse drugo.” Predsednik Evropskega parlamenta je sprejel tudi starše nominiranca za nagrado Saharov 2018 Nasserja Zetzafa, ki je v zaporu, ter predstavnike 11 nevladnih organizacij, ki rešujejo življenja v Sredozemskem morju, prav tako finaliste nagrade. Ob 30- leti obletnico Saharove nagrade je predsednik EP dejal: “Podprla je posameznike in organizacije po vsem svetu, ki so polno predani boju za socialno pravičnost, pogosto kljub velikemu osebnemu tveganju. Petim nagrajencem Saharova so kasneje podelili Nobelovo nagrado za mir, vključno z dr. Denisom Mukwegom in Nadio Murad, ki je Nobelovo nagrado za mir prejela leta 2018″, je še spomnil Tajani. Nagrajenka Saharove in Nobelove nagrade (1991) Aung San Su Či so kritizirale številne države in organizacije glede njenega neukrepanja pri preganjanju ljudi Rohingja v državi Rakhine in priznanju, da je vojska Mjanmara storila genocid.

