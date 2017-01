Uporaba internetnega oglaševanja v podjetjih

Evropski statistični urad Eurostat ugotavlja, da ima približno tri četrtine podjetij z vsaj 10 zaposlenimi v EU svojo spletno stran, polovica pa jih uporablja družbene medije. Vendar pa jih samo četrtina (25 %) uporablja spletno oglaševanje. Več kot tri četrtine (78 %) podjetij, ki oglašuje po spletu, uporablja kontekstno oglaševanje, tj. oglase, vezane na vsebino ogledovanih strani. Druga najpopularnejša oblika ciljnega oglaševanja je oglaševanje glede na geografsko lokacijo (30 %). Sledi ji vedenjsko oglaševanje (27 %), ki upošteva zgodovino brskanja in piškotke. Leta 2016 so po spletu najpogosteje oglaševala podjetja na Malti (46 %), Švedskem (42 %) in Danskem (40 %), najmanj pa v Romuniji (12 %), na Portugalskem (15 %) ter v Franciji in Italiji (18%). V Sloveniji je leta 2016 spletno stran imelo 83 % podjetij z vsaj 10 zaposlenimi, 46 % pa jih je uporabljalo družbene medije. Spletno oglaševanje je uporabljalo 21 % podjetij. Najpogostejše oglaševanje je bilo kontekstno oglaševanje (82 %), sledila sta vedenjsko oglaševanje (30 %) in geografsko oglaševanje (27 %). Celotno sporočilo: http://ec.europa.eu/eurostat/ documents/2995521/7772211/9- 14122016-BP-EN.pdf/74f18ee1- 07d3-4617-a33c-c84275ac8aa4

Vir : EC press