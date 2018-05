Uporaba splošne uredbe o varstvu podatkov

25.5. 2018 – Danes, 25. maja 2018, se v vseh državah članicah EU začenja uporabljati splošna uredba EU o varstvu podatkov, ki določa stroge standarde glede shranjevanja podatkov in njihovega obdelovanja, tudi glede pošiljanja e-sporočil. Podpredsednik Komisije in komisar za enotni digitalni trg Andrus Ansip je povedal: „Nova evropska pravila o varstvu podatkov bodo jutri postala resničnost. Zasebnost Evropejk in Evropejcev bo bolje zaščitena in podjetja bodo imela koristi od enotnih pravil po vsej EU. Trdna pravila o varstvu podatkov so osnova za delujoč enotni digitalni trg in za razcvet spletnega gospodarstva. Nova pravila bodo zagotovila, da bodo državljani lahko zaupali v način, kako se uporabljajo njihovi podatki, in da bo lahko EU kar najbolje izkoristila priložnosti podatkovnega gospodarstva. Naša nova pravila o varstvu podatkov so bila dogovorjena z razlogom: dve tretjini Evropejk in Evropejcev je zaskrbljenih glede načina, kako se njihovi podatki obdelujejo, saj imajo občutek, da nimajo nadzora nad informacijami, ki jih posredujejo prek spleta. Podjetja potrebujejo jasnost, da bodo lahko varno širila svoje dejavnosti po vsej EU. Nedavni škandali v zvezi s podatki so potrdili, da v Evropi ravnamo prav, ko uvajamo strožja in jasnejša pravila o varstvu podatkov.“ Evropska komisarka za pravosodje, potrošnike in enakost spolov Věra Jourová je dodala: „Osebni podatki se zlato 21. stoletja. Svoje podatke puščamo tako rekoč na vsakem koraku, še posebej v digitalnem svetu. Kar zadeva osebne podatke, so danes ljudje zelo izpostavljeni. Varstvo podatkov je v EU temeljna pravica. Nova pravila bodo Evropejkam in Evropejcem vrnila nadzor nad njihovimi podatki. Omogočala nam bodo izbiro, da se lahko odločimo, kaj se bo zgodilo s podatki in kdo lahko razpolaga z različnimi vrstami podatkov. Na vašo zahtevo vam bodo morala podjetja to povedati. Lahko tudi ponovno pridobite svoje podatke, če prenehate uporabljati storitev ali jo zamenjate .Nova pravila bodo koristila tudi podjetjem, saj bodo povsod veljala enaka pravila in bo pristojen en sam organ. To bo olajšalo širitev poslovne dejavnosti v drugo državo članico. Pravila temeljijo na pristopu, ki temelji na tveganju. Podjetja, ki služijo denar z našimi podatki, nosijo večjo odgovornost. Nekaj morajo tudi dati nazaj potrošnikom: vsaj varnost njihovih podatkov. Podjetja, pri katerih obdelava podatkov ni osnovna poslovna dejavnost, bodo imela manj obveznosti in bodo morala predvsem zagotoviti, da so podatki, ki jih obdelujejo, varni in se uporabljajo zakonito. Pravila bodo tudi dejansko učinkovita. Spoštovanje pravil bo v interesu vseh, še zlasti pa podjetij, ki z našimi osebnimi podatki služijo.S splošno uredbo o varstvu podatkov Evropa uveljavlja svojo digitalno suverenost in bo pripravljena na digitalno dobo. Poleg tega se z novimi pravili začenja vzpostavljati svetovni standard za varstvo zasebnosti. Pripomogla bodo k povrnitvi zaupanja, ki ga potrebujemo, da bi bili lahko uspešni v globalnem digitalnem gospodarstvu.“ Več: tukaj

Vir: EC Press