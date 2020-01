Uredba o sodelovanju za varstvo potrošnikov

16.1.2020 – Danes je začela veljati nova uredba EU o sodelovanju na področju varstva potrošnikov, ki prinaša boljšo zaščito potrošnikov. Nova pravila bodo izboljšala sodelovanje med nacionalnimi organi za varstvo potrošnikov in Evropsko komisijo ter pripomogla k učinkovitejši odpravi slabih potrošniških praks, krepitvi pristojnosti nacionalnih organov za varstvo potrošnikov, odkrivanju nepravilnosti ter izvajanju ukrepov za njihovo odpravo. Po novi uredbi bodo nacionalni organi za varstvo potrošnikov lahko zahtevali, da se s spletnih strani ali družbenih medijev, ki bi vsebovali prevare, zadevne informacije popravijo, zakrijejo ali odmaknejo. Prav tako bodo lahko izvedli poskusne in prikrite nakupe ter preverjali finančne tokove, da bi izsledili nepoštene trgovce in spletne prevare. Komisija bo po novih pravilih lažje opozarjala nacionalne organe in koordinirala njihove ukrepe za odpravo praks, ki zadevajo večino potrošnikov v EU. Prek novega spletnega orodja za izmenjavo informacij pa bodo potrošniški centri, potrošniki in trgovinske organizacije lahko uradno opozarjali na nove tržne nepravilnosti. Več: tukaj

Vir: EC Press