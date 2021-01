Valneva ima potencialno novo cepivo

12.1.2021 – Evropska komisija je zaključila pripravljalne pogovore s podjetjem Valneva za nakup potencialnega cepiva proti COVID-19. Predvidena pogodba bi zagotovila možnost, da vse države članice EU kupijo cepivo ter ga tudi darujejo državam z nižjim in srednjim dohodkom ali preusmerijo evropskim državam. Komisija naj bi imela, potem ko se bo cepivo izkazalo za varno in učinkovito proti COVID-19, pripravljen pogodbeni okvir za začetni nakup 30 milijonov odmerkov in možnost nakupa nadaljnjih 30 milijonov odmerkov v imenu vseh držav članic EU. Komisija tako še razširja prihodnji portfelj cepiv, saj je pogodbe že podpisala s podjetji AstraZeneca, Sanofi-GSK, Janssen Pharmaceutica NV, BioNtech-Pfizer, CureVac in Moderna, pripravljalne pogovore pa zaključila s podjetjem Novavax. Za varni in učinkoviti sta se do zdaj izkazali cepivi podjetij BioNTech/Pfizer in Moderna, ki sta bili nedavno odobreni v EU. Evropska komisija je 17. junija predstavila evropsko strategijo za pospešitev razvoja, proizvodnje in uporabe učinkovitih in varnih cepiv proti COVID-19. V zameno za pravico do nakupa določenega števila odmerkov cepiva v danem časovnem okviru financira del vnaprejšnjih stroškov, ki jih imajo proizvajalci cepiv, in sicer v obliki sporazumov za vnaprejšnji nakup. Več: tukaj

Vir: EC Press