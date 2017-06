Varen sektor dronov v EU

16.7.2017-Skupno podjetje za raziskave o upravljanju zračnega prometa enotnega evropskega neba (SESAR), pristojno za razvoj nove generacije evropskega sistema upravljanja zračnega prometa, je na zahtevo Evropske komisije danes predstavilo načrt U-space https://www.sesarju.eu/u-space-blueprint, ki bo zagotovil varno in okolju prijazno uporabo dronov v nižjem zračnem prostoru. Predlog o možni ureditvi uporabe dronov do višine 150 metrov bo pripomogel k oblikovanju močnega in trdnega trga storitev z droni v EU. Do leta 2019 naj bi bila možna registracija dronov in njihovih operaterjev, njihova elektronska identifikacija ter geografsko ograjevanje (geo-fencing). Trg storitev z droni naj bi po pričakovanjih v prihodnosti močno zrasel. Po ocenah naj bi se globalni trg z droni do leta 2020 povečal za 42 % za precizno kmetijstvo, za 26 % na področju medijev in zabave, za 36 % pri nadzoru in spremljanju infrastrukture ter za 30 % pri dejavnostih za prosti čas.Več: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1605_en.htm

Vir: EC Press