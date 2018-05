Varnost v cestnem prometu

10.4.2018 – Evropska komisija je objavila predhodne statistične podatke o varnosti v cestnem prometu za leto 2017, ki kažejo izboljšave, a izpostavljajo potrebo po večjem napredku.Leta 2017 je na cestah v EU izgubilo življenje 25.300 ljudi, kar je 300 manj kot leta 2016 (–2 %) in 6.200 manj kot leta 2010 (–20 %). Ta trend je sicer spodbuden, vendar bo uresničitev cilja EU – prepoloviti število smrtnih žrtev na cestah med letoma 2010 in 2020 – zdaj precejšen izziv. Poleg tega se ocenjuje, da je bilo lani nadaljnjih 135.000 ljudi hudo poškodovanih. Med njimi je bilo veliko ranljivih udeležencev – pešcev, kolesarjev in motoristov. Smrti in poškodbe v cestnem prometu pa imajo posledice tudi za družbo kot celoto, saj se stroški za družbo in gospodarstvo ocenjujejo na 120 milijard evrov letno. Iz vseh teh razlogov so za varnejše evropske ceste potrebna dodatna prizadevanja vseh akterjev. Večina vsakodnevnih ukrepov, kot sta izvrševanje predpisov in ozaveščanje, se sicer izvaja na nacionalni in regionalni ravni, Komisija pa trenutno pripravlja vrsto konkretnih ukrepov, s katerimi želi spodbuditi nadaljnji napredek.S povprečno 49 smrtnimi žrtvami na milijon prebivalcev so bile evropske ceste v letu 2017 ponovno daleč najvarnejše na svetu. Med državami članicami so v letu 2017 najboljše rezultate zabeležili na Švedskem (25 smrtnih žrtev na milijon prebivalcev), v Združenem kraljestvu (27) in na Nizozemskem (31). V primerjavi z letom 2016 so največje zmanjšanje števila smrtnih žrtev zabeležili v Estoniji (–32 %) in Sloveniji (–20 %). V Sloveniji je lani na cestah umrlo 50 oseb na milijon prebivalcev, kar je 25 % manj kot leta 2010. Več: tukaj

Vir: EC Press