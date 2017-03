Več demokratičnosti v EU

Od začetka marca 2017 deluje nov spletni portal Evropske komisije, kjer lahko državljani in druge zainteresirane skupine oddajo svoje predloge o novih zakonodajnih pobudah Komisije. Javnost se lahko vključi v proces sprejemanja zakonodaje vse od začetnega načrta do predstavitve zakonodajnega akta, vključno z osnutki izvedbenih in delegiranih aktov. Prav tako lahko zainteresirani na portalu oddajo predloge o izboljšanju veljavne zakonodaje in odpravljanju nepotrebnih bremen. Več:http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-17-466_en.htm Vir:EC Press