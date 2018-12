Velika Britanija lahko umakne pobudo za “Brexit”, je razsodilo Evropsko sodišče

10.12.2018 – Združeno kraljestvo lahko umakne obvestilo o Brexitu, je odločilo Evropsko sodišče.

Rezultat bo spodbudil aktiviste za drugo glasovanje o članstvu v EU. Evropsko sodišče je v ponedeljek odločilo, da lahko U. K. enostransko umakne svojo priglasitev, da zapusti Evropsko unijo brez dovoljenja drugih držav EU. Odločitev v zadevi, ki jo je vložila skupina škotskih politikov, bo spodbudila zagovornike drugega referenduma v U.K., ki želijo ustaviti Brexit. Če se lahko Britanija odloči umakniti svojo iz člena 50, bi to lahko pomenilo način za zagotovitev referenduma o odcepitvi , dogovorjene med vlado Theresa May in Brusljem. Joanna Cherry, poslanka Škotske narodne stranke in ena od pobudnikov v tej zadevi, je zapisala, da je to “velika zmaga za škotske poslance in škotska sodišča”. Več:tukaj

Vir: Politico