Visoka predstavnica o primeru saudskega novinarja Jamal Khashoggija

20.10.2018 – Po skoraj treh tednih so se dejansko pojavljajo dejstva, ki potrjujejo, da je 2. oktobra 2018 v Istanbulu umrl saudski novinar Jamal Khashoggi v prostorih generalnega konzulata Kraljevine Saudove Arabije. Evropska unija izrazi globoko sožalje družini in prijateljem ter spoštuje spomin tega spoštovanega novinarja, ki je bil v neposrednem stiku z evropskimi institucijami in organizacijami. Potrjujemo svojo zavezanost svobodi tiska in zaščiti novinarjev po vsem svetu. Nastajajoče okoliščine smrti Jamal Khashoggi so globoko zaskrbljujoče, vključno s šokantno kršitvijo Konvencije. Zato Evropska unija, tako kot njeni partnerji, vztraja pri potrebi po temeljiti, verodostojni in pregledni preiskavi in ohranjanju spomina na Jamala Khashoggija. Njegova družina družine in njegovi prijatelji si zaslužijo pravičnost.

Vir: Evropski svet