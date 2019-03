22.3.2019 -Voditelji EU držav so predlagali dva nova datuma – 12. april in 22. maj za odhod Združenega kraljestva iz EU. Z obema novima datuma pa so povezani tudi pogoji, vendar je bil v vsakem primeru prvotni rok 29. marec.Voditelji EU27 so povedali, da če bo parlament Združenega kraljestva ratificiral sporazum o Brexitu pred 29. marcem, bo morala Britanija do 22. maja dokončati vse tehnične korake in začeti prehodno obdobje. 23 maja se začnejo evropske volitve. Več: tukaj

Vir: Politico Press