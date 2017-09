7.9.2017-Potrošniški organi EU in Evropska komisija so pozvali skupino Volkswagen, naj zaključi popravila vseh avtomobilov, povezanih s škandalom z emisijami. Volkswagen se je leta 2016 po pogovorih s Komisijo zavezal, da bo vse zadevne avtomobile popravil do jeseni 2017. Potrošniški organi EU so danes v skupnem dopisu pozvali Volkswagen, da v roku enega meseca potrdi, da bo spoštoval ta načrt ter proces vodil pregledno in zagotovil odpravo morebitnih težav, nastalih po popravilu. Z usklajenim ukrepanjem želijo zagotoviti, da podjetje Volkswagen spoštuje zakonodajo o varstvu potrošnikov po škandalu in je proaktivno v svojem odnosu do prizadetih potrošnikov.Več: tukaj

Vir: EC Press