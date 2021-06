Vrh EU -Kanada

14.6.2021 – Na vrhu EU-Kanada so se srečali predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in predsednik Evropskega sveta Charles Michel, v družbi visokega zunanjepolitičnega predstavnika EU Josepa Borrella, srečala s kanadskim predsednikom vlade Justinom Trudeaujem. Voditelji so ponovno potrdili zavezanost EU-kanadskemu strateškemu partnerstvu. Razpravljali bodo o odzivu na pandemijo COVID-19, globalnem dostopu do cepiv, sodelovanju pri trajnostnem okrevanju in prizadevanjih za krepitev Svetovne zdravstvene organizacije v luči pripravljenosti na pandemije. Voditelji so spregovorili tudi o sodelovanju na področju podnebnih ukrepov, tehnologije, vesolja, digitalizacije, raziskav in inovacij ter trgovine, s posebnim poudarkom na izkoriščanju vseh prednosti celovitega gospodarskega in trgovinskega sporazuma EU-Kanada (CETA) ter reformi Svetovne trgovinske organizacije. Jutri bosta predsednica von der Leyen in predsednik Michel, v družbi izvršnih podpredsednikov Valdisa Dombrovskisa in Margrethe Vestager ter visokega zunanjepolitičnega predstavnika/podpredsednika Borrella, sta 17.6.sprejela predsednika ZDA Joe Bidna. Na prvem vrhu EU-ZDA pod novim vodstvom so voditelji, v luči predloga nove čezatlantske agende za globalne spremembe, razpravljali o številnih vprašanjih, vključno z odzivom na pandemijo COVID-19 ter trajnostnim okrevanjem in podnebnimi ukrepi. Pregledali bodo trgovinske in naložbene odnose na dvostranski ravni ter večstranski ravni v okviru Svetovne trgovinske organizacije in sodelovanje na področju tehnologije ter digitalnega prehoda. Voditelji so prav tako obravnavali izzive in priložnosti na področju zunanje politike, vključno z odnosi s Kitajsko in Rusijo ter potrebo po spodbujanju demokracije in človekovih pravic po vsem svetu. Več: tukaj

Vir: EC Press