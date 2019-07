Vrh za Zahodni Balkan

5.7.2019 – Na vrhu za Zahodni Balkan v Poznańu je EU potrdila svojo zavezo za krepitev sodelovanja z regijo prek konkretnih ukrepov na petih ključnih področjih: promet in energija, digitalizacija, gospodarstvo, varnost in dobrososedski odnosi. Danes na vrhu sodeluje tudi visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko in podpredsednica Evropske komisije Federica Mogherini, včeraj pa sta se vrha udeležila komisar za evropsko sosedsko politiko in širitvena pogajanja Johannes Hahn in komisarka za promet Violeta Bulc. Več: tukaj

Vir: EC Press