Vseevropski dan spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov

22.8.2018 – 22.8.2018 – Prvi podpredsednik Evropske komisije Frans Timmermans in komisarka Věra Jourová sta ob vseevropskem dnevu spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov pripravila skupno izjavo: „Vsako leto na ta dan izkazujemo spoštovanje žrtvam vseh totalitarnih režimov in se z obžalovanjem spominjamo hudih posledic pakta Ribbentrop-Molotov, ki sta ga 23. avgusta 1939 podpisali nacistična Nemčija in Sovjetska zveza. S tem paktom se je Evropa še globlje pogreznila v eno od svojih najhujših obdobij. Umorjenih je bilo na milijone ljudi in zaznamovanih je bilo več generacij Evropejcev. “Naša dolžnost je, da se spominjamo imen milijonov preganjanih oseb in ohranimo spomin nanje. Zlasti ker danes, 79 let pozneje, naše skupne vrednote, kot so človekovo dostojanstvo, temeljne pravice, pravna država in demokracija, spet spodkopava ekstremistična, nacionalistična in razdvajalna retorika.Če spomin na pretekle zločine ohranimo in ga prenesemo na naslednjo generacijo Evropejcev, bomo mogoče lahko preprečili, da bi se ponovili, zato opozarjamo na pomen zaščite človekovih pravic vsakega Evropejca. Še naprej moramo pripovedovati o teh preteklih dogodkih, zato da v prihodnosti ne bomo naredili istih napak.“ Po podpisu pakta Ribbentrop-Molotov 23. avgusta 1939 je bilo pod totalitarnimi režimi izgnanih, mučenih in umorjenih več deset milijonov ljudi. Čeprav je konec druge svetovne vojne pomenil poraz nacističnega režima, so številni Evropejci še desetletja trpeli pod totalitarnimi režimi. Več: tukaj

Vir: EC Press