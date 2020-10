30.9.2020 – Evropska komisija je danes objavila prvo vseevropsko poročilo o stanju pravne države. Današnje poročilo vključuje prispevke vseh držav članic ter zajema tako pozitivne kot negativne dogodke po vsej EU in kaže, da imajo številne države članice visoke standarde pravne države, vendar so v EU tudi pomembni izzivi za pravno državo. Odraža tudi pomembne dogodke, do katerih je prišlo zaradi izrednih ukrepov, ki so jih države članice sprejele zaradi koronavirusne krize. Poročilo zajema štiri glavne stebre, ki močno vplivajo na pravno državo: nacionalne pravosodne sisteme, protikorupcijske okvire, pluralnost in svobodo medijev ter druga institucionalna vprašanja, povezana s sistemom zavor in ravnovesij, ki so bistveni elementi za učinkovit sistem demokratičnega upravljanja. Več: tukaj

Vir: EC Press

