Vzhodno partnerstvo po 2020

18.3.2020 – Evropska komisija je v današnjem predlogu za dolgoročne cilje politike vzhodnega partnerstva za obdobje po letu 2020 predstavila, kako bo EU sodelovala s partnerskimi državami pri reševanju skupnih problemov in krepitvi njihove odpornosti v soočanju z današnjimi izzivi. Vzhodno partnerstvo zajema sodelovanje z Armenijo, Azerbajdžanom, Belorusijo, Gruzijo, Moldavijo in Ukrajino, s predlaganimi cilji pa se želi razširiti trgovino, okrepiti povezljivost in poglobiti gospodarsko povezovanje EU s temi državami. Prav tako je namen v teh državah okrepiti demokratične institucije, vladavino prava, odpornost proti okolijskim in podnebnim spremembam, spodbuditi digitalno preobrazbo ter oblikovanje pravične in vključujoče družbe, s spodbujanjem zaposlitvenih priložnosti za mlade in enakosti spolov. Komisar za sosedstvo in širitev Olivér Várhelyi je dodal, da bo EU državam vzhodnega partnerstva pomagala med drugim pri izgradnji močnega gospodarstva, ustvarjanju rasti in delovnih mest s privabljanjem neposrednih tujih naložb ter da bo tesno sodelovanje omogočilo spopad z današnjimi izzivi na vseh področjih, vključno s sedanjo pandemijo koronavirusa. Današnji predlog, ki gradi na dosežkih dosedanjega 10-letnega partnerstva, naj bi bil potrjen v okviru priprav na vrh vzhodnega partnerstva junija 2020, ki bo omogočil pripravo novih ciljev. Pri tem bo v oporo tudi zdajšnjih 20 ciljev do leta 2020. Več:tukaj

Vir: EC Press