Svetovni dan mentalnega zdravja – pomoč otrokom in mladim

10.10.2018 – Otroci in mladina so danes izpostavljeni različnim nevarnostim in pritiskom. Razen težav odraščanja, izobraževanja, starševskih in družbenih pričakovanj ter odnosov med vrstniki se morajo mladi ukvarjati z vprašanji, kot so sramotenje telesa in kibernetsko ustrahovanje. Da bi jih zaščitili, še naprej spodbujamo opredelitev zdravja Svetovne zdravstvene organizacije, ki navaja, da je zdravje gre za stanje telesnega, psihološkega in družbenega blagostanja. To je medsektorsko vprašanje – zdravniki, učitelji in drugi skrbniki morajo sodelovati pri vzpostavitvi družbenega stanja z manj pritiski na mlade. Več: tukaj

Vir: EC Health