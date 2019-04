Začasni dogovor vizumski dogovor

3.4.2019 – Evropski parlament in Svet EU sta dosegla začasni dogovor o predlogu Evropske komisije, da se državljanom Združenega kraljestva po izstopu države iz EU omogoči potovanje v EU brez vizumov, če tudi Združeno kraljestvo zagotovi enako za državljane EU. To pomeni, da državljani Združenega kraljestva ne bodo potrebovali vizumov za vstop v schengensko območje za kratkoročno bivanje do 90 dni v katerem koli 180-dnevnem obdobju. Takšna ureditev pa bo obveljala le, če bo tudi Združeno kraljestvo po načelu vzajemnosti vsem državam EU zagotovilo nediskriminatorno potovanje brez vizumov. V primeru izstopa Združenega kraljestva iz EU brez dogovora bo ureditev začela veljati ob polnoči 12. aprila 2019, v primeru izstopa z dogovorom pa po koncu prehodnega obdobja. Dogovor morata uradno potrditi še Evropski parlament in Svet EU. Več: here

