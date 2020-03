Začetek pristopnih pogajanj z Severno Makedonijo in Albanijo

24.3.2020 – Ministri članic EU-ja za evropske zadeve so na videokonferenci podprli začetek pristopnih pogajanj s Severno Makedonijo in Albanijo.Podpora ministrov je bila pričakovana, saj so članice v ponedeljek že dosegle dogovor o tem na veleposlaniški ravni. Ministri za zunanje zadeve držav članic so dogovor dosegli v torek, 24. marca, odločitev pa morajo v četrtek, 27. marca, odobriti še voditelji držav in vlad EU. Evropski komisar za širitev Oliver Varhelyi je zelo zadovoljen, da so članice dosegle politični dogovor. “To pošilja glasno in jasno sporočilo Zahodnemu Balkanu – vaša prihodnost je v EU-ju,” je zapisal na družbenem omrežju Twitter.

Vir: EP Press