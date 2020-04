Zahodni Balkan in COVID – 19

tukaj21.4.2020 – Evropska unija na podlagi prošenj za pomoč prek mehanizma EU na področju civilne zaščite v boju proti izbruhu koronavirusa usklajuje in sofinancira različne pošiljke pomoči v EU in na Zahodni Balkan. Slovaška tako pošilja maske in razkužila za Italijo, medtem ko Avstrija pošilja rokavice in razkužilo za Hrvaško. Kot del splošne podpore EU za Zahodni Balkan, ki vključuje finančno pomoč, bodo rokavice, razkužilo in druge predmete prejeli tudi Bosna in Hercegovina, Severna Makedonija, Črna gora in Moldavija. Srbija bo prejela tudi odeje, žimnice in šotore za migrante v državi. Italija je prek navedenega mehanizma prejela že več ponudb za pomoč, vključno z zdravstvenimi ekipami zdravnikov in medicinskih sester, pa tudi dvostranske ponudbe osebne varovalne opreme iz več držav članic EU. Več:tukaj

Vir: EC Press