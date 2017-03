Zaključki Evropskega sveta

Voditelji držav članic Evropske unije so v zvezi z gospodarskim stanjem v EU opozorili, da naj bi vseh 28 gospodarstev prvič, po skoraj desetletju, v naslednjih dveh letih rastlo. Strinjali so se, da je treba dobre obete podpreti z nadaljevanjem izvajanja strukturnih reform in odločnim ukrepanjem za dokončanje notranjega trga. Prav tako so poudarili, da je trgovinska politika bistvena za spodbujanje rasti, ter pozdravili potrditev trgovinskega sporazuma EU-Kanada s strani Evropskega parlamenta. Predsednik Komisije Jean-Claude Juncker je na tiskovni konferenci povedal, da je bil dosežen dober napredek v zvezi s trgovinskim sporazumom z Japonsko. Voditelji so med drugim razpravljali o migracijah in pozdravili akcijski načrt in priporočilo Komisije o vračanju. Predsednik Juncker je pozval k intenzivnejšemu izvajanju dogovorjenih solidarnostnih ukrepov, voditelji pa so potrdili, da si bodo prizadevali skleniti dogovor o reformi azilne politike do junija. Predsednik je pozdravil ponovno izvolitev Donalda Tuska za predsednika Evropskega sveta. Več : http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/european-council/2017/03/09-10/

Vir : EC Press