Zaplet Brexita pri ribiški politiki

6.5.2021 – Prisotnost več sto patruljnih čolnov v vodah okoli Jerseyja – enega od slikovitih Kanalskih otokov, je zadnji v vrsti zapletov pri uveljavljanju sporazuma o Brexitu. Jersey je eno najbolj domoljubnih področij, ki je bilo zelo naklonjenih Brexitu, čeprav ni del Združenega kraljestva. Do leta 2026 naj bi se se Združeno kraljestvo umaknilo iz skupne EU ribiške politike. Po tem se bo treba pogajati o letnem sporazumu z EU o ribolovnih kvotah. Večina britanske ribiške industrije ugotavlja, da so v prvih meseci Brexita v finančno v slabšem položaju. Industrija izgublja približno 1 milijon funtov na dan zaradi novih zahtev po papirjih za izvoz svojih izdelkov na trg EU. Če vlada prejšnji teden ni zagotovila dogovora o kvotah z Norveško ali Islandijo, bo prizadela ravno ribiška mesta v tistih delih severne in vzhodne Anglije, ki so tako močno glasovala za Brexit. Francoski predsednik Emmanuel Macron in Evropska komisija pravita, da organi Združenega kraljestva dodajajo zahteve, ki jih sporazum o trgovini in sodelovanju ni zajemal. Vlada Združenega kraljestva meni, da se angleškim podjetjem, ki izvažajo lupinarje, neupravičeno zavrača izvozna dovoljenja za EU trg, kljub temu da britanska podjetja ohranjajo enake standarde kot tista v EU.

Vir: EUroactiv