Zaščita žvižgačev v EU

17.4.2019 – Nova pravila, sprejeta z 591 glasovi za, 29 proti in 33 vzdržanimi glasovi, katera so že potrdili ministri držav članic EU, določajo nove standarde za zaščito žvižgačev, ki razkrivajo kršitve zakonodaje EU na področjih kot so: javna naročila, finančne storitve, pranje denarja, varnost proizvodov in prevoza, jedrska varnost, javno zdravje, varstvo potrošnikov in varnost podatkov. Varni kanali bodo omogočili, da žvižgači nepravilnosti in informacije razkrijejo interno ali pravnemu subjektu, neposredno pristojnim nacionalnim organom ali pa ustreznim institucijam v EU. Več: tukaj

Vir: EP news