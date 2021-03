30.3.2021 – Odkritje dr. Brockmeyerja ni cepivo, ampak bo virus dejansko uničilo. Vsak virus Corona 19 potrebuje beljakovino ACE2, ki je na površini celic nosu, grla in pljuč, da se lahko prime, prodre v celico in se razmnoži znotraj celice. Corona 19 vstopi v celico preko proteina ACE2. Dr. Carstena Brockmeyerj je našel način, kako to blokirati. Virus je blokiran ob vstopu telo. V laboratoriju izdelajo beljakovino ACE 2 in jo na molekularno biološki način kombinirajo s segmentom protiteles, ki virus ob stiku ujamejo in ga naredijo neškodljivega, nato pa ga s pomočjo imunskega sistema uničijo. Trdijo, da bolj kot je virus agresiven, toliko bolje deluje zdravilo, ki bo rešil nešteto življenj. Zdravilo ostane v telesu nekaj ur, dokler se varno ne izloči.

Dr. Carstena Brockmeyer je idejo dobil, ko kolesaril ob reki na robu središča Münchna, in to 22. marca 2020. Podjetje Formycon AG v Martinsriedu je locirano na jugozahodu mesta, kjer potekajo klinične raziskave. Pri kreiranju molekule, imenovane ACE2-IgG-Fc pomagajo tudi znanstveniki Formycon AG in nadgrajujejo raziskave opravljene v Martinsriedu.

Dr. Brockmeyer je z odkritjem seznanil glavno virologinjo Ulrike Protzer, ki je takoj začela z delom. Prejšnji teden je povedala, da je zdravilo učinkovito proti vsem različicam virusov, ki jih trenutno poznamo. Zdravilo je še vedno v fazi testiranja in vitro v laboratorijskih pogojih, preden bodo začeli s preskusi na ljudeh. Bavarski premier Markus Söder meni, da bo zdravilo še pomembnejše od nekaterih cepiv, saj je pravzaprav zdravilo za Covid 19. Podatki kliničnih študij naj bi potrdili, da ACE2-IgG-Fc deluje brez stranskih učinkov . Če bo šlo vse po načrtih bi lahko izdelek na trg prišel v začetku leta 2022.

Podjetje Formycon AG deluje od leta 2012 v Martinsriedu, slikovitem predelu na jugozahodu Münchna. To območje je srce nemške biotehnologije in se imenuje Bio dolina Nemčije. Bavarska naj bi v nadaljnje raziskave vložila večje vsote. Formycon AG ima 130 zaposlenih in za nadaljnji razvoj in proizvodnjo tega zdravila potrebuje partnerje. Podjetje uspešno izdeluje druga zdravila Bio Pharmaceutical, ki se uporabljajo pri zdravljenju raka, revme in MS ter drugih stanj. Patenti za številna obstoječa zdravila se iztekajo, razvoj novih in inovativnih zdravil pa ponuja ogromno priložnosti za razvoj tako imenovanih bio- zdravil. Gre za ogromen trg, lanska prodaja se je povečala za 25 odstotkov, na 4,2 milijarde evrov.

Dr. Brockmayer meni, da bo cepivo pomemben korak v boju proti Coroni 19, vendar bo virus še vedno prisoten. Učinkovita zdravila bodo zmanjšala obremenitev zdravstvenih storitev in rešila življenja mnogih, zlasti najbolj ranljivih državljanov.

Source: Munster express Waterford Ireland