Združitev Kingspana and Trima pod drobnogledom EC

13.4.2021 – Komisija začenja poglobljeno preiskavo, da bi ocenila predlagani prevzem slovenskega podjetja Trimo s strani irske skupine Kingspan na podlagi uredbe EU o združitvah. Gre za vodilni podjetji na trgu za sendvič plošče iz mineralnih vlaken, ki se uporabljajo za gradnjo, obnovo in izolacijo različnih industrijskih in poslovnih stavb. Komisija je zaskrbljena, da bi predlagani prevzem v številnih državah članicah in Združenem kraljestvu lahko zmanjšal konkurenco in povzročil zvišanje cen na trgu teh plošč.Komisija mora sedaj do 20. avgusta letos v okviru poglobljene preiskave učinkov predlaganega prevzema ugotoviti, ali je verjetno, da bo prevzem znatno oviral učinkovito konkurenco. Več: tukaj

Vir: EC Press