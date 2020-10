Zelena luč za energetske projekte

2.10.2020 – Države članice EU so včeraj potrdile predlog Komisije o naložbah v ključne evropske projekte energetske infrastrukture v okviru Instrumenta za povezovanje Evrope v skupni vrednosti 998 milijonov evrov. Namen je infrastrukturo EU prilagoditi prihodnjim potrebam energetskega sistema, kar bo Evropi pomagalo pri prehodu na čisto in sodobno gospodarstvo. Finančna pomoč bo namenjena za delo in študije v zvezi z desetimi projekti, in sicer v skladu s cilji evropskega zelenega dogovora. 84 % sredstev bo namenjenih projektom v zvezi z električnimi ali pametnimi omrežji. Največji del sredstev (720 milijonov evrov) bo namenjen projektu sinhronizacije omrežij baltskih držav, katerega cilj je bolje povezati estonski, latvijski, litovski in poljski trg z električno energijo. Več: tukaj

Vir: EC Press