Zimska gospodarska napoved

13.2.2020 – Evropska komisija je objavila zimsko gospodarsko napoved 2020, v kateri kljub globalnim negotovostim napoveduje stabilno zmerno rast. Evropsko gospodarstvo bo v letu 2020 po pričakovanjih raslo že osmo leto zapored, pri čemer območje evra beleži do zdaj najdaljše obdobje neprekinjene rasti od uvedbe evra leta 1999. Glede na napoved naj bi rast bruto domačega proizvoda (BDP) v območju evra v letih 2020 in 2021 ostala stabilna, in sicer pri 1,2 %. Za EU kot celoto naj bi bila rast z 1,4 % v letih 2020 in 2021 nekoliko počasnejša kot v letu 2019, ko je znašala 1,5 %. Evropskemu gospodarstvu naj bi koristilo zmanjšanje globalnih trgovinskih napetosti in preprečitev brexita brez dogovora. Prav tako bodo pomemben dejavnik ohranitve rasti zasebna potrošnja in naložbe, zlasti v gradbenem sektorju, povečale pa naj bi se tudi javne naložbe v prometno in digitalno infrastrukturo. Inflacija po HIPC naj bi v območju evra znašala 1,3 % v letu 2020 in 1,4 % v letu 2021. Za EU kot celoto pa naj bi inflacija v letu 2020 znašala 1,5 %, v letu 2021 pa 1,6 %. Gospodarski obeti so povezani z visoko stopnjo negotovosti, projekcije pa so izpostavljene negativnim tveganjem. Trgovinske napetosti med ZDA in Kitajsko so se nekoliko zmanjšale, vendar nejasna trgovinska politika ZDA še vedno ovira bolj celovito izboljšanje. Družbeni nemiri v Latinski Ameriki bi lahko ogrozili gospodarsko okrevanje regije. Zaradi povečanih geopolitičnih napetosti na Bližnjem vzhodu se je povečalo tveganje konfliktov v regiji. Čeprav je med EU in Združenim kraljestvom vzpostavljeno prehodno obdobje, ostajajo negotovosti glede prihodnjega trgovinskega partnerstva. Novo negativno tveganje za gospodarsko rast pa je izbruh koronavirusa, čeprav je še prezgodaj za natančnejše napovedi učinkov. Prav tako ni povsem mogoče izključiti kratkoročnih učinkov podnebnih sprememb. Po oceni Komisije je gospodarska rast v Sloveniji leta 2019 znašala 2,5 %, medtem ko je bila 4,1 % v letu 2018. Rast je temeljila na domačem povpraševanju, k njenemu zmanjšanju pa je prispeval neto izvoz. Bruto domači proizvod Slovenije naj bi leta 2020 zrasel na 2,7 %, to vrednost naj bi ohranil tudi v tudi letu 2021. Zasebna potrošnja naj bi se ob visokem zaposlovanju in nadaljnji rasti plač v letih 2020 in 2021 okrepila. Komisija napoveduje tudi nadaljevanje pozitivne rasti naložb, med drugim na področju stanovanj in na trgu poslovnih nepremičnin ter javnih naložb. Inflacija je leta 2019 znašala 1,7 %. Leta 2020 naj bi se zvišala na 1,9 %, leta 2021 pa na 2,0 %. Več: tukaj

Vir: EC Press