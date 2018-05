Zmagovalci nagrade za kulturno dediščino 2018

15.5.2018 – Evropska komisija in vodilna mreža za evropsko dediščino Europa Nostra sta danes razglasili zmagovalce nagrade EU za kulturno dediščino / Europa Nostra 2018. Med 29 nagrajenimi projekti iz 17 držav je tudi Plečnikova hiša v Ljubljani, ki je leta 2015 po prenovi spet odprla vrata obiskovalcem in je danes priljubljena turistična točka in pomembno študijsko središče. Nagrada EU za kulturno dediščino / Europa Nostra je priznanje za odlične dosežke pri ohranjanju kulturnega bogastva, raziskavah, namenskih storitvah, izobraževanju in usposabljanju ter ozaveščanju na področju kulturne dediščine. Nagrade bosta dobitnikom izročila evropski komisar za izobraževanje, kulturo, mlade in šport Tibor Navracsics ter predsednik Europa Nostra Plácido Domingo na slovesnosti 22. junija v Berlinu, ki bo potekala v sklopu prvega vrha o evropski kulturni dediščini. Današnja razglasitev je med vrhunci letošnjega evropskega leta kulturne dediščine. Več: tukaj

Vir: EC Press