Znana sestava nove Komisije

10.9.2019 – Novoizvoljena predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je danes predstavila svojo ekipo in novo strukturo naslednje Komisije. Hrvati so bili pri lobiranju bolj uspešni od Slovenije.Dubravka Šuica je postala vodja skupine za “Prihodnost Evrope” in podpredsednica Komisije ter komisarka za demografijo in demokracijo v EU. Komisar iz Slovenije Janez Lenarčič bo vodil portfelj za krizno upravljanje. Novi kolegij bo štel osem podpredsednikov (Frans Timmermans, Margrethe Vestager, Valdis Dombrovskis, Josep Borrell, Věra Jourová, Margaritis Schinas, Maroš Šefčovič in Dubravka Šuica), vključno z visokim predstavnikom Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko (Josep Borrell). Trije izvršni podpredsedniki (Frans Timmermans, Margrethe Vestager, Valdis Dombrovskis) bodo imeli dvojno vlogo. Kot podpredsedniki bodo pristojni za eno od treh osrednjih tematik delovnega načrta novoizvoljene predsednice, delovali pa bodo tudi kot komisarji. Delo v zvezi z evropskim zelenim dogovorom bo usklajeval izvršni podpredsednik Frans Timmermans, ki bo vodil tudi politiko podnebnih ukrepov. Izvršna podpredsednica Margrethe Vestager bo pristojna za digitalno področje in konkurenco. Izvršni podpredsednik Valdis Dombrovskis bo usklajeval delo v zvezi z gospodarstvom in finančnimi storitvami. Nova Komisija Ursule von der Leyen bo odražala prednostne naloge in ambicije, določene v političnih usmeritvah. V središču dela bo potreba po prizadevanjih na področju podnebnih sprememb, tehnologije in demografije, ki spreminja našo družbo in način življenja. V naslednjem koraku bo moral Evropski parlament potrditi celotni kolegij komisarjev, vključno z visokim predstavnikom Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, ki je hkrati podpredsednik Komisije. Pred tem bodo opravljena zaslišanja kandidatov in kandidatk za komisarska mesta v ustreznih parlamentarnih odborih v skladu s Poslovnikom Evropskega parlamenta. Več: tukaj

Vir: EC Press