Znižane vrednosti kadamija in svinca v živilih

11.8.2021 – Evropska komisija je določila nove znižane mejne vrednosti kadmija in svinca v najrazličnejših živilih (sadje, zelenjava, žitarice, oljnice, živila za dojenčke in majhne otroke,…). Cilj teh ukrepov je dodatno zmanjšati prisotnost rakotvornih snovi v živilih in izboljšati dostopnost zdravih živil. Komisarka za zdravje in varnost hrane Stela Kiriakides je ob tem dejala: „Vemo, da nezdrava prehrana povečuje tveganje za nastanek raka. Cilj današnje odločitve je postaviti potrošnike v ospredje, tako da bo naša hrana varnejša in bolj zdrava, kot smo se zavezali v okviru evropskega načrta za boj proti raku. To je tudi nov korak h krepitvi že tako visokih standardov EU v prehranski verigi EU ter zagotavljanju varnejše, bolj zdrave in trajnostne hrane našim državljanom.«. Več : tukaj



Vir: EC Press