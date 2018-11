Globalni vpliv kitajske recesije

Večina gospodarskih napovedi kaže, da bo recesija na Kitajskem prizadela vse, vendar naj bi bila bolj regionalno omejena, drugače kot je bila globoka recesija v Združenih državah. Žal, pa gre pogosto le za želje. Trgovska vojna ameriškega predsednika Donalda Trumpa je rast še upočasnila. Čeprav je res, da so ZDA še vedno daleč največji uvoznik izdelkov za končno potrošnjo (velik delež kitajskega uvoza iz proizvodnje je vmesno blago, ki se konča z izvozom v ZDA in Evropo), tuja podjetja kljub temu še vedno kujejo ogromne dobičke s prodajo na Kitajskem. Danes vlagatelji skrbijo tudi naraščajoče obrestne mere, ki ne samo ovirajo porabo in naložbe, ampak tudi zmanjšajo tržno vrednost podjetij (zlasti tehnoloških podjetij), katerih vrednotenja so v veliki meri odvisna od rasti dobička v prihodnosti. Več: tukaj

Vir: Project Syndicate