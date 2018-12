Mark Zuckerberg je izgubil kontrolo nad Facebookom

29.11.2018 – Ko se je maja 2018, pred Evropskim parlamentom, pojavil Mark Zuckerberg, predsednik, izvršni direktor in soustanovitelj Facebooka, sem mu omenil, da je morda izgubil nadzor nad svojo družbo. Kot eden izmed redkih politikov, ki smo se s Zuckerbergom soočili osebno, sem bil vesel za to priložnost. Toda nisem se izognil frustraciji,kajti na nobeno vprašanje nisem dobil nedvoumni odgovor. v tem nisem osamljen. Politiki po vsem svetu so se naveličali stalnih poiskusov Facebooka, da bi se izognili odgovornosti v imenu dobička.Mit o “samoregulaciji”, ki so ga dolgo podpirali dobro plačani lobisti,je potrebno enkrat za vselej ovreči. Pred enim mesecem se je Zuckerberg pojavil pred ameriškim kongresom in Evropskim parlamentom,vendar ostajajo pereča vprašanja o poslovnih praksah družbe Facebook še vedno neodgovorjena. V zvezi s škandalom Cambridge Analytica je še vedno nejasno, kaj je Facebook vedel in kdaj je to vedel. Enako nejasno je, v kakšnem obsegu je tuje vmešavanje prek Facebooka prispevalo k izvolitvi ameriškega predsednika Donalda Trumpa in rezultatu referenduma o Brexitu v Združenem kraljestvu. Več:tukaj

Vir: Guy Verhofstadt