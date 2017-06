13. mednarodni filmski festival Kino Oko v Izoli (31.5 – 4.6)

Kino Otok – Isola Cinema je živo srečanje ustvarjalcev in obiskovalcev ob filmski umetnosti, z odličnim izborom filmov in s prepoznavnimi gosti z vsega sveta. Skrbno izbran filmski in spremljevalni program je Kino Otok postavil na zemljevid ključnih filmskih festivalov v širšem evropskem prostoru, o čemer priča tudi stalna podpora občinstva, ki ga je vsako leto več. Več o dogodku : http://www.isolacinema.org/en/home-2/

Projekcijam sledijo srečanja z ustvarjalci, delavnice, rojevajo se ideje, pogledi se ostrijo, krešejo se mnenja. Temelj festivala je pristno filmsko srečanje med vsemi udeleženci festivala, ključni element pa odmeven filmski in spremljevalni program za ljubiteljsko in profesionalno občinstvo vseh generacij, ki vključuje projekcije, srečanja z gosti, delavnice, filmsko-vzgojni program Podmornica – Otok za mularijo, pa tudi nočni festivalski utrip v ritmih izolske plaže Svetilnik.

Vir: Otok press