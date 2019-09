22. Festival slovenskega filma – PORTOROŽ in Monfort, 17. do 22. september 2019

Festival slovenskega filma (FSF) je pregled nove avdiovizualne produkcije, ki se zaključi s podelitvijo nagrad za najvidnejše dosežke in ustvarjalce. Festival je naslednik Tedna domačega filma v Celju, ustanovljenega v sedemdesetih letih 20. stoletja, ki se je po osamosvojitvi preimenoval v Slovenski filmski maraton in preselil v Portorož, nato pa je naslednje leto prevzel sedanji naziv. Festival slovenskega filma je kulturni in strokovni dogodek, na katerem se srečujejo filmski ustvarjalci, strokovna javnost, poslovni partnerji in ljubitelji filma. Je vsakoletno srečanje, na katerem se v petih zaporednih dneh odvrti sveža produkcija igranih, dokumentarnih, animiranih, celovečernih, srednjemetražnih in kratkih filmov. Po predvajanju filmov se ob prisotnosti številnih filmskih ustvarjalcev zvrstijo novinarske konference; vedno večji poudarek dobiva strokovni program festivala s tematskimi konferencami, mednarodnimi filmskimi delavnicami ter koprodukcijsko srečanje s fokusom na državi partnerici, ki je letos Italija. Festival se zaključi s slovesno podelitvijo nagrad vesna. Vesna simbolizira priljubljenost junakinje iz legendarnega istoimenskega filma, ki ga je leta 1955 režiral František Čap. Češki režiser danes predstavlja enega stebrov zgodovine slovenskega filma in je svetel primer evropske kulturne povezanosti in odprtosti slovenske filmske produkcije. Festival povezuje nove pristope mlade generacije avtorjev z izročilom velikih imen slovenske filmske zgodovine, ki pa je vedno bolj povezana z evropsko filmsko ustvarjalnostjo.Slovenski filmski center v sodelovanju s filmskimi strokovnimi društvi vsako leto na začetku festivala podeli nagrado Metoda Badjure za življenjsko delo filmskega ustvarjalca, ki nosi ime po pionirju dokumentarnega filma. Nekaj dni po festival se nagrajeni filmi predstavijo tudi na ponovitvenih projekcijah v Ljubljani, od lani v kinu Komuna. Več:tukaj