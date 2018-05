20.4.2018 - 22. tabor slovenskih otrok po svetu bo letos potekal od 28.julija do 4. avgusta pri Kobaridu. Dogodek je namenjen mladim, med 10. in 15. letom starosti, ki živijo izven meja Republike Slovenije in imajo slovenske starše ali stare starše. Tabor poteka v Centru šolskih in obšolskih dejavnosti Kavka, vendar bodo raziskali druge kraje severozahodne Slovenije. Osrednji namen tabora je krepitev zanimanja in ljubezni do Slovenije in slovenskega jezika. Izkušnjo slovenstva obogati prijetno druženje s slovenskimi vrstniki, ki živijo po svetu. Pogovorni jezik na taboru je slovenski, toplo dobrodošli pa ste tudi tisti, ki (še) ne govorite ali ne razumete slovensko. Kaj bomo počeli? • izboljšali naše znanje slovenskega jezika (šola slovenskega jezika in kulture v treh nivojskih skupinah glede na predznanje slovenščine) • spoznavali bomo okolico (vodeni ogled v Livek in Drežnico, pohod po učni poti S. Gregorčiča) • se zabavali in družili v različnih ustvarjalnih delavnicah (preživetje v naravi, postavljanje zavetišč, izdelava Kobariških štrukljev) • uživali v druženju, športnih aktivnostih in igranju družabnih iger (kopanje v Nadiži) Kako se prijavim?

Pošlji izpolnjeno prijavnico na moj e-naslov: luka.klopcic@slokongres.com. Rok prijave je do 20. maja 2018 oz. do zapolnitve prostih mest. Prijavnico najdeš na spletni strani Svetovnega slovenskega kongresa: Tabor 2018. Prijavnico lahko pošlješ tudi z navadno pošto na naslov: Svetovni slovenski kongres, Cankarjeva 1/IV, 1000 Ljubljana.Za vsa morebitna vprašanja ali informacije sem Vam na voljo vsak delovnik od 8.00 do 15.00 ure na telefonski številki 00386 1 24-28-552 oz. 011 386 1 24-28-552 (ZDA in Kanada) ali zgornjega e-naslova. Več: tukaj

Vir: SSK