Blejski strateški forum 3. – 4. september

2.9.2017- Na uradnem obisku v Sloveniji bo prvi podpredsednik Evropske komisije Frans Timmermans. Sodeloval bo na Blejskem strateškem forumu in se ločeno sestal z gostiteljem, predsednikom vlade Mirom Cerarjem, predsednikom Državnega zbora Milanom Brglezom ter predsedniki in člani odborov Državnega zbora in ministrico za notranje zadeve Vesno Györkös Žnidar. Sprejel ga bo tudi predsednik države Borut Pahor. Forum bo obiskala tudi Visoka predstavnica za zunanjo politiko federica Mogherini, komisarka Violeta Bulc in mnogi drugi ugledni gostje. Prvi podpredsednik Timmermans bo v ponedeljek, 4. septembra, ob 20.55 gost televizijske oddaje “Dialog z državljani”, kjer se bo z udeleženci v ljubljanskem in mariborskem studiu TV Slovenija v živo pogovarjal o prihodnosti EU in drugih aktualnih temah. Dogodek bo neposredno možno spremljati na TV SLO1, radijskem programu Radio Prvi, Facebooku in programu EbS. Vabljeni k ogledu! Več :tukaj



Vir: EC Press