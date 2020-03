EU zaposlitveni sejem

29.4.2020 – EURES Slovenija soorganizira spletni zaposlitveni sejem na področju turizma Seize the Summer with EURES 2020, ki se bo odvijal od 10.00 do 18.00 ure. Udeležba je brezplačna, predstavljene pa bodo zaposlitvene priložnosti na področju turizma in gostinstva na Hrvaškem, Malti, Cipru in Portugalskem, v Grčiji, Franciji, Italiji, Španiji ter Sloveniji. Za sodelovanje na dogodku je obvezna registracija na tej spletni strani. Po registraciji se iskalci zaposlitve lahko prijavijo na objavljena prosta delovna mesta, delodajalci pa jih lahko na podlagi prijave na dan dogodka povabijo na spletni zaposlitveni razgovor. Več informacij: tukaj

Vir: EC Press